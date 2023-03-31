Akçay, yasa boğuldu

Güzelyurt bölgesinin büyüyen köylerinden Akçay sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akçay köyünün büyük ailelerinden olan Kızılyürek ailesinin sevilen siması Hüsniye Kızılyürek, bugün vefat etti.

Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Kızılyürek’in vefatı başta ailesi olmak üzere Akçay’ı yasa boğdu.

Hüsniye Kızılyürek’in cenazesi Pazar günü Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

