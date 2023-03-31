banner913
banner932
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
6 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
20 0
 
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
20 0
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
13 0
Gazimağusa’ya su verilemiyor
Gazimağusa’ya su verilemiyor
11 0
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
13 0
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
20 0
banner915

Akçay, yasa boğuldu

banner476

banner825
Akçay, yasa boğuldu
banner931
Güzelyurt bölgesinin büyüyen köylerinden Akçay sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köyünün büyük ailelerinden olan Kızılyürek ailesinin sevilen siması Hüsniye Kızılyürek, bugün vefat etti.
Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Kızılyürek’in vefatı başta ailesi olmak üzere Akçay’ı yasa boğdu.
Hüsniye Kızılyürek’in cenazesi Pazar günü Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.