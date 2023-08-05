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Akçay, Şükrü abisine ağlıyor

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Akçay, Şükrü abisine ağlıyor
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Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Akçay son günlerde yaşanan arka arkya ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.
Akçay köyünün sevilen simalarından olan, gülen yüzüyle bilinen Şükrü Uyanık bugün akşamüzeri hayatını kaybetti.
Uyanık, bahçesinde ölü bulunurken, kalp krizi sonucunda öldüğü düşünülüyor.
Şükrü Uyanık’ın cenazesi yarın Akçay Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akçay Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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