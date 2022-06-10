Akçay Mehmet abisine ağlıyor

Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Akçay sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akçay köyünde yaşayan ve hayatını inşaat işleri yaparak geçiren 55 yaşındaki Mehmet Erge bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Mateus lakaplı Mehmet Erge bir süredir mide bulantısı yaşadığı için gittiği Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucunda kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İleri tetkik sonucunda tüm kalp damarlarının tıkalı olmasından dolayı acil ameliyata alındığı öğrenildi. Ancak Erge ameliyat masasından kalkamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Sevecenliği ve hoş sohbetiyle bilinen Mehmet Erge bugün Akçay Camisi’nde kılınacak olan öğle namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.





