Akçay bir çınarını daha kaybetti

Güzelyurt bölgesinin gelişen köylerinden Akçay sevilen bir çınarını daha kaybetti.

Akçay köyü sakinlerinden Münüse Perçin dün vefat etti.

Münüse Perçin'in cenazesi bugün öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Yuvacık Mezarlığına defnedilecek.