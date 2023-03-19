Akçay bir çınarını daha kaybetti

Güzelyurt bölgesinin hızlı gelişen yerleşim yerlerinden Akçay köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köyünün sevilen siması, iyilikleriyle bilinen çınarı Arif Çangar bugün vefat etti.
Arif Çangar'ın cenazesi yarın Akçay Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yuvacık Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.