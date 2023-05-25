banner913
banner932
Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor
Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor
5 0
Biyologlar Derneği, plastik yasağında geri adım atılmaması uyarısı yaptı
Biyologlar Derneği, plastik yasağında geri adım atılmaması uyarısı yaptı
12 0
 
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
12 0
Başbakan Üstel başkanlığındaki bir heyet bugün Adıyaman’a gitti
Başbakan Üstel başkanlığındaki bir heyet bugün Adıyaman’a gitti
13 0
Toplu konut için imzalar atıldı
Toplu konut için imzalar atıldı
23 0
Engelsiz Yaşam Evi Projesi hayata geçiyor
Engelsiz Yaşam Evi Projesi hayata geçiyor
11 0
Alayköy’de temeli olmayan ev mühürlendi
Alayköy’de temeli olmayan ev mühürlendi
41 0
banner915

Ağırdağ, bir çınarını daha kaybetti

banner476

banner825
Ağırdağ, bir çınarını daha kaybetti
banner931
Dikmen bölgesinin büyük köylerinden Ağırdağ bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ağırdağ köyünün çınarlarından ve sevilen simalarından, Nejla Ertayfur bugün hayata gözlerini yumdu.
Nejla Ertayfur, yarın Ağırdağ Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Ağırdağ Mezarlığı’na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.