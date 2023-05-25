Ağırdağ, bir çınarını daha kaybetti

Dikmen bölgesinin büyük köylerinden Ağırdağ bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ağırdağ köyünün çınarlarından ve sevilen simalarından, Nejla Ertayfur bugün hayata gözlerini yumdu.
Nejla Ertayfur, yarın Ağırdağ Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Ağırdağ Mezarlığı’na defnedilecek.
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