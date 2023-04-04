Adı gibi kendi de melek oldu

Lefkoşa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Thalesemia camiasının bilinen yüzlerinden olan, sevilen, sayılan insan Melek Yücedal yaşamını yitirdi.

Yücedal'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Yücedal’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

