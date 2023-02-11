Acılı anneden yürekleri burkan paylaşım

Adıyaman İsias Otel'de bulunan GMTMK yıldız erkek voleybol takımında bulunan ve bugün sabah cansız bedenine ulaşılan İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk oğlunun cenazesinin bulunması sonrasında yaptığı paylaşımla yürekleri burktu.Acılı annenin paylaşımı şöyle:Sen şampiyonsun oğlum… Hepiniz şampiyonlarımızsınız…Meleğim, merhametlim, canımdan canım, İzcan’ım…Efsaneleri oldunuz bu ülkenin, hep öyle kalacaksınız!İnatla, ısrarla, inanarak, “anne şampiyon olmaya gidiyorum” demiştin.Şampiyonumuzsun canım oğlum…Evet annem…Şampiyonsunuz…Hepiniz birer şampiyonsunuz ve bir ülke, tüm Kıbrıs, size ağlıyor şimdi…Seni asla unutmayacağız; nefes aldığım sürece benimle olacaksın…Hepiniz, adlarınızla, gülüşlerinizle, sevinçlerinizle, anılarınızla bize nefes olacaksınız.