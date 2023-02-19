Abatay ailesi yasta

Mağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa'nın sevilen simalarından, Elektrik Kurumu emekliisi, elektrik mühendisi Reyhan Abatay dün vefat atti.
1954 doğumlu Abatay'ın vefatı Mağusa'da ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.
Reyhan Abatay'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.