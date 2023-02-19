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Abatay ailesi yasta

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Abatay ailesi yasta
Mağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa'nın sevilen simalarından, Elektrik Kurumu emekliisi, elektrik mühendisi Reyhan Abatay dün vefat atti.
1954 doğumlu Abatay'ın vefatı Mağusa'da ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.
Reyhan Abatay'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Mezarlığı'na defnedilecek.
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