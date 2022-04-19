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45 yaşında kalbine yenildi

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45 yaşında kalbine yenildi
Çatalköy’de sakin 45 yaşındaki Barış Tezer, önceki akşam evinde aniden rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Tezer’in otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.
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