Karma evliliklerden doğan Türklerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği alamaması, çetelerin türemesine yol açtı. Başvuru sahiplerine yeniden kimlik dağıtımına başlandığı yönündeki spekülasyonların çetelerin işini iyice kolaylaştırdığı belirtiliyor. Vatandaşlık işlemlerini hızlandırmak umuduyla bazı aracılara binlerce Euro veren pek çok ailenin, paralarını ya geri alamadıkları ya da aylar sonra ve kısmen alabildikleri yönünde bilgiler geliyor. Başvuru başına 3-4 bin Euro alan “aracı” görünümlü çetelerin Türk ve Rum ortaklığıyla çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre dolandırıcılar parayı aldıktan bir süre sonra “İşlemler durduruldu, yeniden açılması için bekliyoruz” diyerek izlerini kaybettirmeye çalışıyor. Para iadesi konusunda ısrarcı olan kişilere ise aradan aylar hatta bazı örneklerde yıllar geçtikten sonra geri ödeme yapılıyor. Bu sürede para bir şekilde işletiliyor ve haksız kazanç elde ediliyor. İddialara göre şüpheliler, güvenilir görünmek amacıyla “müşterilerine”, Rum Kimlik Dairesi’nde çalışan bazı memurlarla yaptıkları yazışmaların ekran görüntülerini gönderiyor.

Güneyde Kıbrıslı Türklere yıllardır yardımcı olan Mehmet Birinci de geçtiğimiz günlerde vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmıştı. Birinci, “Karma evlilikten doğanlara vatandaşlık verilmeye başladığını kasten yayan ve bu insanların acılarını maddi olarak sömürmeye çalışanlara karşı herkesi özellikle dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Bu habere inanmayın, alın terinizi kimsenin kullanmasına izin vermeyin” İfadesini kullanmıştı. Birinci, “2007 kriterlerine” göre vatandaşlık alanların sayısının sadece 35 olduğu yönündeki bilgiyi de paylaşmıştı.