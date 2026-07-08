Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gemikonağı Gümrük Şube Amirliği hizmet binasının uzun süredir onarım beklediğini belirterek, Planlama ve İnşaat Dairesi'ni acilen göreve çağırdı.

Sendikadan yapılan açıklamada, hizmet binası için 2 Mart 2023 tarihinde hazırlanan resmi keşif raporunda çatı, tavan, sıva, döşeme ile elektrik ve su tesisatlarında yapılması gereken tadilatların tek tek tespit edildiği ve binanın "ivedi olarak tamir ve tadilata ihtiyaç duyduğu"nun belirtildiği ifade edildi.

TAVAN ÇÖKTÜ, MÜDAHALE YAPILMADI

Güç-Sen, aradan geçen üç yıla rağmen herhangi bir onarım çalışmasının yapılmadığını, bunun sonucunda ise 2026 yılı kış aylarında binanın tavanının çöktüğünü açıkladı.

Açıklamada, olay sırasında bölgede personel bulunmamasının olası bir faciayı önlediği belirtilerek, çalışanların can güvenliğinin ciddi risk altında olduğu vurgulandı.

"GELEN YOK, GİDEN YOK, MÜDAHALE YOK"

Sendika, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2026 tarihinde Planlama ve İnşaat Dairesi'ne yeniden resmi yazı gönderdiğini ve personelin olumsuz çalışma koşullarına dikkat çektiğini belirtti.

Ancak Temmuz 2026 itibarıyla binada herhangi bir çalışma başlatılmadığını ifade eden Güç-Sen, "Gelen yok, giden yok, müdahale yok." sözleriyle yaşanan ihmali eleştirdi.

"BİR FACİA YAŞANMASINI MI BEKLİYORSUNUZ?"

Planlama ve İnşaat Dairesi'ne sert ifadelerle çağrıda bulunan sendika, "Planlama ve İnşaat Dairesi'ne Gemikonağı'nın adresini mi verelim? Binada baretle mi gezelim? Gelmeniz için ölmemiz mi gerekiyor?" sorularını yöneltti.

Yağışlı mevsim öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Güç-Sen, çalışanların can güvenliğinin daha fazla riske atılmaması gerektiğini belirterek, yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırdı. Sendika açıklamasını, "Bir facia yaşandıktan sonra 'geçmiş olsun' mesajları istemiyoruz. Bugün görev ve sorumluluğun yerine getirilmesini istiyoruz." ifadeleriyle tamamladı.