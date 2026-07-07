Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, turizm zabıtaları Glapsides ve Palm Beach bölgelerinde haftanın her günü görev yapacak. Sahil bölgelerinde 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında güvenlik görevlileri görev yapacak, gündüz saatlerinde ise güvenlik ve düzenin sağlanmasından Turizm Zabıtası sorumlu olacak.

Sahil bölgelerinde başlatılan uygulamayla, hem bölge halkının hem de kenti ziyaret eden turistlerin güvende olduğunun hissettirilmek istendiği kaydedildi. Özellikle yoğun saatlerde sahil bölgelerinde denetim ve kontrolün arttırılacağı ifade edildi.

Gazimağusa Belediyesi Turizm Zabıtası, Glapsides ve Palm Beach bölgelerindeki görev süresince, çalışmalarını Turizm Polisi ile koordinasyon ve istişare içinde sürdürecek. Kurumlar arasındaki iş birliğiyle sahil bölgelerinde güvenlik, düzen ve kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.