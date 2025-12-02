Video Yardımcı Hakem'in (VAR) kullanım alanı genişliyor. FIFA, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'nda VAR için yeni dönem başlatacak.

The Times'ın haberine göre 2026 Dünya Kupası'nda VAR, korner kararlarına ve ikinci sarı kartın kullanımıyla alakalı devreye girebilecek. Dünya Kupası'nda yeni kararlardan verim alındığına dair kanaat getirilirse bu sistem her ligde ve organizasyonda uygulanacak.

Dünya Kupası'nın yanı sıra bu hafta düzenlenen FIFA Arap Kupası, sakatlık geçiren oyunculara karşı önlem almayı amaçlayan yeni bir kuralı deniyor. Katar'daki turnuvada, sakatlığı nedeniyle tedavi gören bir oyuncu, faul nedeniyle sarı veya kırmızı kart görmediği sürece iki dakika sahayı terk etmek zorunda.

IFAB ve FIFA yetkilileri Ocak 2026'da bir araya gelip yeni kurallar hakkında karar verecek. Onay çıkarsa yeni kurallar 1 Haziran 2026'dan itibaren uygulanmaya başlayacak.