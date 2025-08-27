Kıbrıs Türk futbolunun köklü ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, Türkiye’li hücum oyuncusu Hakan Doğan’ı renklerine bağladı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Hakan Doğan’ın takıma önemli katkılar yapacağına inanıldığı belirtilerek, “Hücum hattımızı güçlendirmek adına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Hakan Doğan’ın takımıza dinamizm katacağına ve hedeflerimiz doğrultusunda değerli bir rol üstleneceğine inanıyoruz” denildi.