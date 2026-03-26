Geçtiğimiz sezon iki kez Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran Mehmet Topal, yeniden Petrolul Ploieşti'nin başına geçecek.

Romanya basınına konuşan Topal, Petrolul Ploieşti ile anlaşmaya vardığını ve birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağını belirtti.

Geçtiğimiz sezon iki farklı zamanda Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran Mehmet Topal, böylece 3. kez Romanya ekibinin başına geçecek.

2024-25 sezonunda Petrolul Ploieşti'yi Konferans Ligi elemelerine taşıyan Topal, takımdan ayrılmıştı.

Bu sezon ligde kalma yarışı veren Romanya ekibi, bir kez daha Mehmet Topal'a teklif yaptı ve uzun uğraşlar sonucunda anlaşma sağladı.

Mehmet Topal'a sezon başında başta Petrolul Ploieşti olmak üzere çeşitli takımlardan teklif gelmiş ancak Pro Lisans süreci sebebiyle bekleme kararı almıştı. 40 yaşındaki teknik adam, 10 takımlı düşme grubunda 8. sırada yer alan Petrolul'ü ligde tutmak için mücadele edecek.

Teknik direktör Mehmet Topal, 2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali’ndeki Türkiye - Romanya maçını da değerlendirdi. Topal, iyi ve zorlu bir maç beklediğini, ev sahibi avantajıyla Türkiye'nin daha şanslı olduğunu kaydetti.

