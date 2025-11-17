Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de heyecan artmaya başladı.
BTM 1. Lig'de kırmızı ve beyaz gruplarda 2. hafta tamamlandı. Kırmızı Grupta oynanan 4 maçtan 2 maçı ev sahibi takımlar, 1 maçı ise deplasman takımı kazanırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Grupta toplam 14 gol atıldı. Haftayı farklı galibiyetle kapatan Çanakkale averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Beyaz grupta ise oynanan 5 maçtan 2 maçı ev sahibi takımlar, 2 maçı deplasman takımları kazandı. Grupta 1 maç berabere bitti. Toplam 10 gol atıldı. Beyaz Grup’ta ilk 2 haftayı galibiyetle kapatan Karaoğlanoğlu takımı liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle;
KIRMIZI GRUP
Dörtyol - Çanakkale: 1-6
Akdoğan - Güvercinlik: 4-2
Türkmenköy - Tuzlaspor: 1-0
Vadili - Dipkarpaz: 0-0
BEYAZ GRUP
Ozanköy - Denizli: 0-0
Ağırdağ Boğaz - Girne Halk Evi: 2-0
T.Ersalıcı - Bellapais Tatlısu: 1-2
Ortaköy - Karaoğlanoğlu: 0-2
Gaziveren - Pınarbaşı: 2-1