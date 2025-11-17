Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de heyecan artmaya başladı.

Galatasaray'da Afrika Kupası alarmı
Galatasaray'da Afrika Kupası alarmı
İçeriği Görüntüle

BTM 1. Lig'de kırmızı ve beyaz gruplarda 2. hafta tamamlandı. Kırmızı Grupta oynanan 4 maçtan 2 maçı ev sahibi takımlar, 1 maçı ise deplasman takımı kazanırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Grupta toplam 14 gol atıldı. Haftayı farklı galibiyetle kapatan Çanakkale averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Beyaz grupta ise oynanan 5 maçtan 2 maçı ev sahibi takımlar, 2 maçı deplasman takımları kazandı. Grupta 1 maç berabere bitti. Toplam 10 gol atıldı. Beyaz Grup’ta ilk 2 haftayı galibiyetle kapatan Karaoğlanoğlu takımı liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle;
KIRMIZI GRUP
Dörtyol - Çanakkale: 1-6
Akdoğan - Güvercinlik: 4-2
Türkmenköy - Tuzlaspor: 1-0
Vadili - Dipkarpaz: 0-0

BEYAZ GRUP
Ozanköy - Denizli: 0-0
Ağırdağ Boğaz - Girne Halk Evi: 2-0
T.Ersalıcı - Bellapais Tatlısu: 1-2
Ortaköy - Karaoğlanoğlu: 0-2
Gaziveren - Pınarbaşı: 2-1