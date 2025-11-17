Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de heyecan artmaya başladı.

BTM 1. Lig'de kırmızı ve beyaz gruplarda 2. hafta tamamlandı. Kırmızı Grupta oynanan 4 maçtan 2 maçı ev sahibi takımlar, 1 maçı ise deplasman takımı kazanırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Grupta toplam 14 gol atıldı. Haftayı farklı galibiyetle kapatan Çanakkale averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Beyaz grupta ise oynanan 5 maçtan 2 maçı ev sahibi takımlar, 2 maçı deplasman takımları kazandı. Grupta 1 maç berabere bitti. Toplam 10 gol atıldı. Beyaz Grup’ta ilk 2 haftayı galibiyetle kapatan Karaoğlanoğlu takımı liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle;

KIRMIZI GRUP

Dörtyol - Çanakkale: 1-6

Akdoğan - Güvercinlik: 4-2

Türkmenköy - Tuzlaspor: 1-0

Vadili - Dipkarpaz: 0-0



BEYAZ GRUP

Ozanköy - Denizli: 0-0

Ağırdağ Boğaz - Girne Halk Evi: 2-0

T.Ersalıcı - Bellapais Tatlısu: 1-2

Ortaköy - Karaoğlanoğlu: 0-2

Gaziveren - Pınarbaşı: 2-1