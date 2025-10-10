09.10.2025 tarihinde, saat 11.20 sıralarında Ziyamet’te devriye halinde bulunan İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan M.H. (E-25)’yi durdurarak üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet kâğıt parçası, bir adet hap ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir makas bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlının Kuzucuk’taki ikametinde yaptığı aramada üç adet daha uyuşturucu içerikli kâğıt ele geçirdi. M.H. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.