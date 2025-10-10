HASDER’den yapılan açıklamada, üyeleri de olan Eylem Kanol’un, “Berlin Akademisinin En Önemli 100 İsmi: Bu bilim insanları, önemli toplumsal sorunlara adanmışlardır.” başlıklı yazı dizisinde yer aldığı, Berlin Üniversiteler Birliği’nin “Görünmez sömürü, kaybetme korkusu, siyasi radikalleşme... Bu araştırmacılar toplumsal bağlamları yakından inceliyor ve etik sorular ortaya atıyor.” diyerek 100 ismi, çalıştıkları alalar ve konuları ile kamuoyuna duyurduğu kaydedildi.

Buna göre, yazı dizisinde Dr. Eylem Kanol’un çalıştığı alan şöyle verildi:

“Dr. Eylem Kanol (Berlin Özgür Üniversitesi): Bu sosyolog özellikle aşırı olgularla ilgileniyor: Siyasi veya dini radikalleşme nasıl ortaya çıkıyor? Aşırılıkçılık ve köktencilik nereden geliyor? Ve bunlar toplumsal hareketlere nasıl yol açabilir? Kanol son olarak, kriz zamanlarında komplo teorilerine inanmanın toplumsal azınlıklara karşı olumsuz tutumları nasıl güçlendirdiğini gösterdi. “



