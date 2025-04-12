Lefkoşa, Ortaköy’de, önceki gün Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından yapılan operasyonda kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulundu.

Saat 11.30 sıralarındaki operasyonda, 38 yaşındaki Ali Yavuzcan’ın tasarrufunda bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü ile 2 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs suçüstü hali gereği tutuklandı.

Kanunsuz Ateşli Silah Ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf suçlarından tutuklanan Ali Yavuzcan mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10 Nisan 2025 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi Ortaköy-Lefkoşa’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli davranışlarından dolayı Lefkoşa'da sakin Zanlı Ali Yavuzcan'ın üzerinde yapılan aramada 1 adet siyah renk Glock marka 7.65 mm çapında tabanca ve 2 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, ayı gün zanlının ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, bu ifadenin teyit ve tekzibin yapılacağını, ele geçirilen tabancanın balistik ve parmak izi incelemesinin yapılacağını, ilgili şubelere teslim edilen silahla ilgili raporun beklendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.