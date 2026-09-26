Ortaköy ve Ercan’da “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, M.M.E.A.A.’nın (E-22) kullanımında ve A.A.M.C.(E-22) ile E.M.K.’nin (E-37) yolcu olarak bulundukları araçta arama yapıldı.

Aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2 bin 800 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı E.M.K’nin aynı bölgede bulunan aracında yapılan aramada ise, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Aynı gün saat 16.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan D.A.(K-47) x-ray cihazından geçtiği sırada valizinde yapılan kontrolde, üzerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü, kap, plastik pipet ve metal kutu bulunarak emare olarak alındı. Şahıs tutuklandı.