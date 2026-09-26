Ortaköy ve Ercan’da “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, M.M.E.A.A.’nın (E-22) kullanımında ve A.A.M.C.(E-22) ile E.M.K.’nin (E-37) yolcu olarak bulundukları araçta arama yapıldı.

Aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2 bin 800 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı E.M.K’nin aynı bölgede bulunan aracında yapılan aramada ise, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

İskele ve Alsancak’ta kazaya neden olan iki sürücü tutuklandı
İskele ve Alsancak’ta kazaya neden olan iki sürücü tutuklandı
İçeriği Görüntüle

Aynı gün saat 16.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan D.A.(K-47) x-ray cihazından geçtiği sırada valizinde yapılan kontrolde, üzerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü, kap, plastik pipet ve metal kutu bulunarak emare olarak alındı. Şahıs tutuklandı.