Havalimanı’nda, önceki akşam saat 20.30 sıralarında Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapacak 50 yaşındaki Alaattin Erdoğan’a tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan tütünle karışık sarma sigara bulunan zanlı tutuklandı.

KKTC Havalimanı’nda meydana gelen uyuşturucu ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan Alaattin Erdoğan dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Alaattin Erdoğan’ın 8 Eylül 2026 tarihinde Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada Pamir isimli Narkotik detektör köpeğinin tepki vermesine müteakip Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından çantasındayapılan kontrolde, tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna bir sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis akabinde zanlıdan izahat istendiğinde, Almanya’da reçeteli olarak kullandığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, hücreye konulmadan önce doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının beyanının araştırılacağını, ele geçirilen emarenin analize gönderdiğini belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise maddeyi çantasında unuttuğunu Almanya’da uyku sorunu olduğu için reçeteli kullandığını öne sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.