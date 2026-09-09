Ülkede, geçen hafta 51 trafik kazası meydana geldi ve kazalarda 27 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, bu sürede 51 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 12’si yaralanmayla ve 39’u hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 27 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 21, dikkatsiz sürüş 9, kavşakta durmamak 7, yakın takip 9 ve diğer etkenler 5 olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 3 milyon 185 bin 400 TL olarak belirlenirken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

“Lefkoşa 11, Gazimağusa 14, Girne 24, İskele 2”

-Denetimlerde 13 bin 835 araç sürücüsü kontrol edildi…7 sürücü tutuklandı

Polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde ise, 13 bin 835 araç sürücüsü kontrol edildi.

Suç işleyen 2 bin 305 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda, 79 araç trafikten men edildi ve 7 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 791, tehlikeli sürüş 14, dikkatsiz sürüş 31, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 302, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 17, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 48, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 20, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 77, trafik levha ve işaretlerine uymamak 95, trafik ışıklarına uymamak 3, muayenesiz araç kullanmak 132, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 75, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 14, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 16, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 3, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 13 ve 654 diğer trafik suçları.”