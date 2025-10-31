Lefkoşa’da önceki gün şüpheli olarak görülen 20 yaşındaki Hüseyin Ulaş’ın tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan 21 yaşındaki Yunus Emre Akkaya ve 21 yaşındaki Uzay Küflü tutuklandı.

Üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa'da Adli Şube ekipleri devriyede bulundukları bir esnada şüpheli hareketler sergileyen Hüseyin Ulaş’ın beyaz poşete sarılı yaklaşık 1 gr. kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi attığı esnada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan sorgulamada konu maddeyi Yunus Emre Akkaya ve Uzay Küflü ile birlikte içmek için henüz tespit edilemeyen bir içmek amacıyla aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.