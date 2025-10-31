Girne Narkotik polisinin 18 Ekim tarihinde 4 ilçede yürüttüğü ve ‘Gölge çemberi’ ismi verilen operasyonda ele geçirilen 6 kilo 38 gram uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan Raşit Devecioğlu aleyhinde soruşturma devam ediyor. Avrupa’da bir çete tarafından tehdit edildiğini öne süren zanlı Devecioğlu, uyuşturucunun 30 kilo olarak Larnaka Havaalanından geldiğini ve ismini bilmediği bir şahsın bağlantısı ile teslim aldığını itiraf etti.

Alınan ek tutukluluk süresinde polise verdiği gönüllü ifadesinde, Türkiye’de çok kumar borcu olduğunu itiraf eden zanlı Doğu’da birileri tarafından da tehdit edildiği için bu işe girdiğini ve KKTC’ye geldiğini söyledi.

Zanlı Devecioğlu ek tutukluluk talebi ile dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis çavuşu, olayın 18 Ekim tarihinde meydana geldiğini anımsattı. 12 gündür poliste tutuklu bulunan zanlı Devecioğlu’nun gönüllü ifade vererek, kumar borcundan dolayı bu iş için KKTC’ye geldiği yönünde iddiaları olduğunu kaydeden Bayram, Avrupa’da bir çete tarafından tehdit edildiğini bu iddiaların araştırıldığını kaydetti. Zanlının verdiği ifadenin bir başka kısmında söz konusu 30 kilo uyuşturucunun Larnaka Havaalanından ülkeye sokulduğu bilgisinin de araştırıldığını kaydeden polis, zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.