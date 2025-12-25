KKTC Havalimanı’nda meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Maja Leonie Dolezych hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Yargıç Füsun Cemaller, 30 Ekim 2025 tarihinde, saat 16.00 sıralarında Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapan sanığa tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda 31 gram ağrılığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 5 adet kırık hap bulunduğunu belirtti.

Yargıç, sanığın soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu kaldıktan sonra 7 Kasım 2025 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlarının artış gösterdiğine değinen Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç, sanığın genç ve sabıkasız olduğunu, davasını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, ülkesinde başarılı bir genç olduğunu ve 54 gündür tutuklu beklediğini söyledi. Mahkeme başkanı Cemaller, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 3 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.