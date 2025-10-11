Gönyeli’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Eren Ökrük, Hüseyin Güler ve Abdullah Aksu dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 29 Eylül 2025 tarihinde Ökrük’ün ikametgahında yapılan aramada, toplam 60 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerilerinde uyuşturucu kalıntısı olan iki adet hassas terazi bulunarak, emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Hüseyin Güler’den aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı Hüseyin Güler’in de Lefkoşa’da tespit edildiğini, evinde yapılan aramada 3 gram hintkeneviri tespit edildiğini kaydetti.

Polis, Güler’in de uyuşturucuyu Abdullah Aksu’dan satın aldığını, Aksu’nun da Lefkoşa’da bir araçta tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada 4 gram hintkeneviri ve uyuşturucu geliri olan 7 bin 500 TL ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Ökrük’ün 10 Mart 2025’in öğrenci kaydı yaptığını ancak okula devam etmediği için sınıfta kaldığını ve 205 gündür ülkede kaçak yaşadığını söyledi.

Polis, zanlı Güler’in ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ancak işten çıkarıldığını ve başka bir yere geçmek için 40 gün yasal süresi olduğunu belirtti. Polis, Aksu’nun ise KKTC Vatandaşı olduğunu belirterek, Ökrük’ün tutuklu yargılanmasını, diğer iki zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılar Güler ile Aksu’nun 35’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamalarına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi. Zanlı Eren Örkük’ün ise 2 ay süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.