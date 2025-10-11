Girne’de önceki akşam saat 23.00 sıralarında Yasemin Sokak üzerinde şüpheli görülen kiralık aracı yakın takibe alan CÖŞ ekipleri, kontrol amaçlı durdurdukları arabada 20 gram hintkeneviri, 4 gram kokain, 1 adet öğütücü, 7 bin TL, 415 Dolar, 260 Sterlin ve 40 Euro ele geçirdi.

Suçüstü tutuklanan zanlılar Ahmet Erişik ve Gülsevil Susuz, tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlıların şüpheli görüldükleri kiralık araçta tasarruflarında iki çeşit uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan nakit para ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlı Ahmet Erişik’in evinde de arama yapıldığını, 1 gram kokain ve 1 adet öğütücü ele geçirdiklerini belirtti. Polis memuru, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.