Lefkoşa’da meydana gelen” Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan Soufiane Touda dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Hamitköy'de yaya olarak yürümekte olan zanlının tasarrufunda bulunan bel çantası içerisinde yapılan aramada yaklaşık 26 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 16 bin 485 TL ve 70 Sterlin nakit para bulunduğunu söyledi. Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu Hamitköy'deki ikametgahında yapılan aramada yatak odası içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, uyuşturucu maddelerin analize, sarılı olduğu poşetlerin ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunan 1 adet siyah renk çantanın, üzerinde parmak izi olup olmadığının tespit edilebilinmesi için Polis Genel Müdürlüğü Parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini açıkladı. Polis, emarelerle ilgili raporun henüz çıkmadığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.