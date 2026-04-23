Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da M.D’nin (E-40) kullanımında bulunan araçta yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Olayın akabinde bahse konu şahsın evinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. M.D. tutuklandı.

- Aracında satışa hazır paketler halinde eroin bulundu

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, A.E. (E-31) isimli şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada satışa hazır paketler halinde yaklaşık 15 gram eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Girne’de uyuşturucudan iki kişi tutuklandı

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.Y’nin (E-50) evinde yapılan aramada yaklaşık 6 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.H’nin (K-31) evinde yapılan aramada ise bir miktar tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 pipo, bir metal pipet ve 5 TL’lik banknot bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Şüpheli hareketleri ele verdi

Lefkoşa’da devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen J.B.A’nın (E-25) üzerinde arama yapıldı. Aramada şahsın tasarrufunda yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında J.B.A’nın Taşkınköy’de E.C.A.O.(E-21) ile birlikte kaldıkları evde yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 mermi çekirdeği ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki öğütücü bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Yapılan muhaceret kontrollerinde her iki zanlının da ülkede ikamet izinsiz olarak kaldıkları tespit edildi.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.