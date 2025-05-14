Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş kapısından KKTC'ye geçiş yaptığı esnada yapılan aramada üzerinde ve aracında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Hasan Kılıç yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis , 3 Mayıs 2025 tarihinde zanlının Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve uyuşturucu getireceğine dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün saat 15:10’da polis ekibi tarafından Metehan Kara giriş kapısından KKTC’ye giriş yapan Hasan Kılıç’ın üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda 2 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının kullanımımdaki VL 521 plakalı araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında 28 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 72 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, aracın el freni orta bölümünde 5 gram Kokain türü uyuşturucu madde, şoför koltuğu altında üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan naylon parçası, üzerinde 1 gram kokain türü uyuşturucu madde olan tabak, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan pipet ve aracın şoför kapı iç cebinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan elektronik terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan uyuşturucuları aldığını, bir miktar içtiğini, geriye kalan kısmının güneydeki şahsın yönlendirmesiyle kuzeyde bazı noktalara bırakmak üzere ithal ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini, KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu, eşinin Ukrayna vatandaşı olduğunu ifade etti. Zanlının yurt dışıyla bağlantıları olduğunu, ayrıca serbest kalması halinde kaçacağına dair ihbar aldıklarını kaydeden polis, bir geliri ve işi olmadığını da belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.