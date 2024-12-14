27 yaşındaki Grace Beverley, ek bir gelir kapısı olarak düşünerek başladığı girişimcilikte öylesine ilerledi ki toplamda 8 milyon sterlinlik bir servetin mimarı oldu. Oxford'ta hukuk eğitimini yarıda bırakıp Tala ve Shreddy adlı şirketlerin kurucusu olan Beverley, kariyerindeki hatalardan çıkardığı dersleri ve girişimcilere verdiği tavsiyeleri paylaştı.

Beverley, sosyal medya hesabında verdiği 'sırlar' arasında önceliğini hatalarına ayırdı... Başlangıçta sosyal medya fenomenlerine aşırı harcama yaptığını belirten genç kadın, yeni girişimcilere satış dönüşümü sağlayan etkileyicilere öncelik vermelerini ve başlangıçta büyük etkinliklere 'saçma' bütçeler ayırmamalarını önerdi.

Ürünlerin mükemmel olmasını beklemek yerine hızlıca piyasaya sürüp müşteri geri bildirimlerini dikkate almayı tavsiye eden Beverley, müşterinin yaptığı reklamın en önemlisi olduğunu savunuyor. Milyoner genç kadın ayrıca sosyal medya reklamları yerine eski usül 'otomatik e-mail' akışlarına önem vermenin müşteri kazanımında daha etkili olduğunu ekliyor...

"Uyurken bile para kazanıyorum" diyen Beverley, girişiminize karar verip markanın adını belirledikten sonra tüm sosyal medya platformlarında isimleri hemen almanızı öneriyor.

Oxford Üniversitesi'nde okurken 'Shreddy' adlı 'fitness uygulamasını' başlatan Beverley, 2019 yılında 'Tala' adlı 'aktif giyim' markasını kurdu. İlk yılında 6 milyon sterlinlik satış yapan Tala, 2022’de 4.5 milyon sterlin yatırım aldı. Beverley, markasını uzun vadeli bir başarıya dönüştürmek için influencer kimliğini geri planda tutmayı tercih ettiğini açıkladı.