Avusturya'daki restoranlar, gıda israfını azaltmak amacıyla "All you can eat" (Dilediğiniz kadar yiyin) büfelerinde yeni bir uygulama başlatıyor. Son Haber EU'da yer alan habere göre, artık tabağında yemek bırakan müşteriler, fazla yemek yüzünden ekstra ücret ödemek zorunda kalacak.

Yılbaşı kutlamalarında, masalarda farklı yemeklerin yer alması geleneksel bir alışkanlık haline gelmiş durumda ancak bu durum gıda israfına neden olabiliyor. Avusturya’nın Graz şehrindeki bazı Asya restoranları, özellikle "Running Sushi" ve "All you can eat" konseptli mekanlarda, yemeklerin bitirilememesi durumunda 5 ila 10 euro arasında ekstra ücret talep ediyor.

Çoğu müşterinin bu uygulamayı anlayışla karşıladığını fakat zaman zaman itirazların da olduğunu aktaran restoran sahipleri, yeni kuralların genellikle sorunsuz bir şekilde uygulandığını belirtti.