Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 2023 yılı istatistik verilerine göre 61 kız ve 7 erkek çocuğunun anne-baba olduğunu belirterek bu durumun büyük bir toplumsal çöküşün, devletin çocukları koruma konusundaki yetersizliğinin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Birlik, çocukların hakları ve insanlık onurunun çiğnendiğini savunarak Sosyal Hizmetler Dairesi ile Polis'i göreve çağırdı.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu adına Birlik Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ve Genel Sekreter Dr. Sinem Siğit İkiz imzasıyla yayımlanan açıklamada, 68 çocuğun, henüz 18 yaşına bile gelmeden ebeveyn olmasının kabul edilemez bir ihlal olduğu vurgulandı.

İstanbul Sözleşmesi’nin, çocuklara yönelik şiddeti önleme ve mağdurları koruma adına devletlere belirli yükümlülükler getirirken, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin (ÇHS) her çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüme, eğitim alma, korunma ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını güvence altına aldığı hatırlatılan açıklamada, 18 yaş altı çocukların ebeveyn olması gibi durumların, açıkça bu hakların ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Çocuk istismarı ve erken yaşta evliliklerin önlenememesi, çocukların güvenliğini tehdit eder ve bu durum Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin (ÇHS), çocukların her türlü istismara karşı korunması maddesinin ihlalidir.

Çocuk yaşta ebeveyn olma durumu, çocukların eğitim hakkını ihlal eder ve onları hayat boyu yoksulluk döngüsüne hapseder. Çocuk yaşta anne-baba olan bireyler, eğitimlerini tamamlayamazlar. Çocuk bakımına dair sorumluluklar, okul ve öğrenim hayatlarını sekteye uğratır, bu da onların eğitim alma hakkının ihlali anlamına gelir. Bu, ÇHS’de belirlenen eğitim hakkını doğrudan zedeler. Eğitimlerini tamamlayamayan bu gençler, düşük gelirli işlerde çalışmak zorunda kalabilir ve bu da hayat boyu süren ekonomik zorluklara yol açar.

Çocuklar, ÇHS doğrultusunda, kendi gelişimlerine uygun koşullarda büyüme hakkına sahiptir. Çocukların erken yaşta ebeveyn olmaya zorlanması hem bireysel hem toplumsal travmalara yol açar, bu da çocuk haklarının açık bir ihlalidir.

Çocuk istismarı ve erken yaşta evlilik vakalarına yönelik devletin müdahalesi, ÇHS’nin maddeleri gereği etkin ve kapsamlı olmalıdır. Polis, bu tür suçlarla ilgili her şikâyeti ciddiyetle araştırmak ve çözümlemekle yükümlüdür. Herhangi bir şikâyet karşısında, mağdur çocukların güvenliği ön planda tutulmalı ve sosyal hizmet uzmanları ile iş birliği yapılmalıdır. Çocukların korunması, yalnızca yasal sorumluluk değil, aynı zamanda insani bir yükümlülüktür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, polis ve diğer ilgili devlet mekanizmalarının acilen harekete geçmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, şu önlemler alınmalıdır:

Önleyici mekanizmalar güçlendirilmelidir. Erken yaşta evlilik ve çocuk istismarı öncesi bilgilendirme ve eğitim programları başlatılmalıdır. Bu, ÇHS’nin 24. maddesine uygun bir şekilde, çocuğun gelişiminde zararlı etkilerden korunma hakkını sağlama amacı ile yapılmalıdır.

İstismar veya zorla evlilik şikâyetleri polis tarafından ciddiyetle incelenmeli, gereken hukuki süreçler başlatılmalıdır. Şikayetlerin savsaklanması veya göz ardı edilmesi, ÇHS’ye açıkça aykırıdır.

Toplumsal farkındalık oluşturulmalı, çocuklar kendi haklarını öğrenmeli ve kendilerini koruyabilecek bilgiye sahip olmalıdır. Bu noktada, Eğitim Bakanlığı okullarda beden tanıma ve cinsellik eğitimi gibi konularda müfredatlar geliştirmelidir.

Polis, sosyal hizmetler uzmanları ve sağlık çalışanları, çocuk hakları ve istismarı konusunda daha fazla bilgilendirilmeli ve duyarlılıkları arttırılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, çocukları korumak devletin en önemli sorumluluklarındandır. Çocuk istismarı ve erken yaşta evliliklerin devamına izin vermek, bu suça göz yummaktır, bu durum yalnızca mağdur çocukların değil, tüm toplumun geleceğini tehdit etmektedir. Çocukların haklarına saygı gösterilmesi, onların sağlıklı bir şekilde gelişmesi, sadece çocukların değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur.

Çocukları koruyamadığımız her gün, insanlık onurumuzdan bir şeyler kaybettiğimiz gündür.”