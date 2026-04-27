Başbakan Ünal Üstel, Narin Ünlü Mamulleri’nin İncirli bölgesindeki üretim merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında üretim alanlarını gezen Başbakan Üstel, yerli üretimin güçlenmesi, genç girişimcilerin desteklenmesi ve istihdamın artırılmasının hükümetin temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel’e ziyaret sırasında, Narin Ünlü Mamulleri Direktörü, genç üretici ve girişimci Hulus Hulusioğlu eşlik etti.

-“Üretmek isteyen her gencin yanında olmaya devam edeceğiz”

Üretim süreçleri hakkında bilgi alan Üstel, genç girişimcilerin ortaya koyduğu emek, vizyon ve üretim gücünün ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Üretim yapan, yatırım gerçekleştiren, istihdam oluşturan ve kendi markasını geliştiren gençlerin ülkenin geleceğine değer kattığını belirten Başbakan Üstel, kalkınan bir ekonominin yolunun güçlü girişimcilikten, üretimden ve yerli markalardan geçtiğini kaydetti.

Hükümet olarak gençlerin önünü açmaya devam ettiklerini ifade eden Üstel, üretmek isteyen her gencin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

-“Aylık 260 milyon TL’yi aşan tarihi bir kaynak ayrıldı”

Başbakan Üstel, çalışanlara ve iş dünyasına yönelik desteklerin de sürdüğünü belirterek, hayata geçirilen 12 bin TL’lik asgari ücret desteğinden yaklaşık 19 bin vatandaşın yararlandığını açıkladı.

Yeni destek paketi kapsamında ise yaklaşık 75 bin çalışan için prim desteği sağlandığını, aylık 260 milyon TL’yi aşan tarihi bir kaynak ayrıldığını ifade eden Üstel, KKTC vatandaşı kadın çalışanlara yüzde 80, erkek çalışanlara ise yüzde 60 oranında prim desteği verildiğini kaydetti.

-İlk kez istihdam ve engelli vatandaşlara özel destek

İlk kez istihdam edilecek KKTC vatandaşları için yüzde 100 prim desteği ile aylık 20 bin TL maaş katkısı sağlandığını da belirten Üstel, engelli vatandaşların istihdamına yönelik olarak 48 ay boyunca yüzde 100 sosyal güvenlik prim desteği ve asgari ücretin yüzde 50’si oranında maaş desteği sunulduğunu söyledi.

Ayrıca engelli bireyleri istihdam eden işverenlerin primlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını ifade eden Üstel, hükümetin üretimi, istihdamı ve sosyal adaleti esas alan politikalarla yoluna devam ettiğini vurguladı.