Üstel, Eskişehir’de çıkan yangınla mücadele sırasında şehit olan orman işçileri ve AKUT çalışanları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel’in mesajı şöyle:

“Eskişehir’de çıkan yangınla mücadele sırasında şehit olan orman işçileri ve AKUT çalışanlarına Allah’tan rahmet, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Bu acı olay karşısında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğumuzu en içten duygularla ifade eder, ihtiyaç duyulması halinde her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim.”