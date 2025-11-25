Başbakan Ünal Üstel, son dönemde bazı kurumlarda mesai düzenine aykırı davranışların arttığını tespit ettiklerini belirterek, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla, tüm kurumlarda etkin denetimlerin başlatılacağını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, yayımlanan genelgeyle birlikte kamu personelinin mesai ve görev kurallarına uyumunun sıkı şekilde denetleneceğini vurguladı.

Bazı kurumlarda mesaiye geç gelme, görev yerinden izinsiz ayrılma, mesai saatlerine uymama, mazeretsiz devamsızlık ve izin-rapor usullerine aykırı davranışların arttığını tespit ettiklerine işaret eden Üstel, "Bugün yayımladığımız genelge ile Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı tüm kurumlarda etkin denetimlere başlıyor" dedi.

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin dikkate alındığını ifade eden Üstel, kamu hizmetlerinde verimliliği yükseltmek ve halka kesintisiz hizmet sunmak amacıyla harekete geçtiklerini kaydetti.

“Kamu personelinin mevzuata uygun hareket etmesi ve mesai kurallarına tam uyumu bundan böyle çok daha sıkı şekilde denetlenecektir” ifadelerini kullanan Üstel, denetimlerde personelin görev yerinde bulunup bulunmadığının, mesaiye zamanında başlayıp başlamadığının ve ek mesai dönemlerinde fiilen görev yapıp yapmadığının titizlikle kontrol edileceğini, usulsüzlük tespit edilmesi halinde ise kim olduğuna bakılmaksızın işlemlerin derhal başlatılacağını vurguladı.

Üstel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Devletimiz çalışanlarına karşı tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmektedir. Aynı hassasiyeti tüm kamu görevlilerinden de bekliyoruz. Kamu görevlilerimizin vatandaşlarımıza saygı ve özenle hizmet vermesi bizim için esastır.”