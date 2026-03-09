Başbakan Ünal Üstel, Türk ordusunun Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Üstel, yazılı açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’nin güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla adaya konuşlandırılan F-16 savaş uçaklarına ve kahraman pilotlara hoşgeldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Üstel, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye’ye ait F-16 uçakları ve hava savunma sistemleriyle ilgili açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Hristodulidis’in Türkiye’nin attığı adıma yönelik sözlerini ve konuyla ilgili Avrupa Birliği unsurlarını müdahil etme çabasını kınayan Üstel, Türkiye’ye yönelik nitelemenin hem tarihi gerçeklerle hem de 1960 Garanti Antlaşmaları ile bağdaşmadığını kaydetti.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı bu adımlar herhangi bir saldırı amacı taşımamakta, yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik savunma tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Asıl dikkat çekici olan ise büyük çelişkidir. Kendi halkının güvenliği gerekçesiyle adanın güneyini farklı ülkelerin askeri unsurlarıyla dolduran, çeşitli yabancı orduların ve askeri iş birliklerinin adada konuşlanmasına kapı açan Hristodulidis’in, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliği için attığı adımlara hakaret etme çabası kabul edilemez bir yaklaşımdır.

Gerçekler açıktır. 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklık devleti, Rum yönetimi tarafından tek taraflı şekilde ele geçirilmiş; ortaklık devleti fiilen bir Rum devletine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla bu adada işgalden söz edilecekse, bu işgali gerçekleştiren taraf ortaklık devletinin kurumlarını tek taraflı şekilde kontrol altına alan Rum yönetiminin kendisidir.

Türkiye Cumhuriyeti ise Kıbrıs’taki varlığını 1960 Garanti Antlaşması’ndan doğan meşru haklarına dayandırmaktadır. Türkiye’nin garantörlüğü, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin ve adadaki barış dengesinin temel teminatıdır.”

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği için vazgeçilmez olduğunu ve bu güvenlik teminatının kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.