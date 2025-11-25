Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar 33 maç sonra evinde mağlubiyet yaşadı.
Süper Lig lideri Galatasaray Devler Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union SG takımını konuk etti.
Mücadele 1-0 konuk ekip lehine sonuçlandı.
Union SG 57. dakikada Promise ile öne geçti. 89. dakikada Arda Ünyay ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Galatasaray'ın 3 maç üst üste galibiyet serisi sona erdi ve 5 maç sonunda 9 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçında Monaco'ya konuk olacak.