Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısını oyçokluğuyla onayladı. Tasarıya 26 kabul 9 ret oy kullanıldı.

-Barçın

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, tasarı üzerine söz alarak, değerlendirmelerde bulundu. Barçın, bu yasanın geçtiği anda seyrüsefere, araç kayıt ücretlerine artış geleceğini ifade ederek, hükümetin, bu artışın yüzde kaç olacağını açıklamasını istedi.

Barçın, akaryakıta tarihi bir artış yapıldığını, bunun veri verilmeden yapıldığını belirterek, bütçe açığına yönelik değilse bu artışın nasıl yapıldığını sordu, hükümete eleştirilerde bulundu.

Barçın, ülkeye, şeffaf, hesap verebilir hizmetin önemine işaret ederek, Maliye Bakanına yönelik suçlamalarda bulundu.

Döviz bürolarından nakit çıkışının engellendiği iddialarının da olduğunu ifade eden Barçın, bunun sebebinin açıklanmasını istedi.

-Şahiner

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de, Maliye Bakanlığı'na, kamu borçlanması ile ilgili sorular sorarak, aylık 500 milyon TL borç faizi ödendiğine işaret etti. Şahiner, Başbakanlık açıklamalarının yapay zeka servisleri aracılığıyla yapıldığını savunarak, eleştiriler yaptı.

Bugün yapılan yasa değişikliği ile devletin kasasına ekstra kaynak gireceğine işaret eden Şahiner, hayatın daha da pahalılaşacağı adımlar atıldığını kaydetti. Şahiner, bu mali yapının sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, akaryakıta yapılan zamlara ve yapılacak zamların ne olduğunu sordu.

Savaşın fırsatçılığa dönüştürülmeye çalışıldığını savunan Şahiner, hükümeti eleştirdi, ekonomik tedbirlerin ve tasarrufların yeni yasalarla vatandaşa yüklenmek istendiğini söyledi.

Devletin ilk önce kendinden tasarrufa başlaması gerektiğini ifade eden Şahiner, gidişatın düzgün olmadığını ve artık hükümetin görevi teslim etmesi gerektiğini kaydetti.

-Şahali

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de, yasa tasarısına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, bugün geçecek yasa ile seyrüsefer ödemelerinde yıl içinde eşitsizlik olacağını anlattı. Şahali, bu çerçevede artışın ne olacağını da sordu.

Şahali, hükümetin önlem paketine de değinerek, bu paketin tasarrufta karşılığının sıfır olacağını iddia ettiğini söyledi, maliyeden açıklama istedi. Önlemler paketi üzerine değerlendirmelerde de bulunan Şahali, devlet araçlarının kullanımı, hane halkı yardımları, ek mesailer, kamuya istihdam konusunda düşüncelerini paylaştı ve hükümetin hedefinin herkesi fakirleştirmek olduğunu savundu.

Şahali, devletin her alanda tasarrufunun gerekli olduğunu, ekonomik kayıplarla ilgili çeşitli iddialarda bulunabileceğini, devletin hesap verebilir olması, sorumluluk içinde olması gerektiğini söyledi.

Seyrüsefer zammının ne kadar olacağını soran Şahali, yurttaşlar arasında adil olan bir uygulama gerektiğini, yılbaşından bugüne ödenen seyrüseferler ile bundan sonrakilerin farklı olacağını kaydetti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, dünyada savaşların yaşandığı bir dönemden geçildiğini ve ülkeye ekonomik yansımalarıyla ilgili sonuçlarının ne olabileceği üzerine çalıştıklarını anlattı. Berova, bugün görüşülen yasa tasarısı ile bütçeye ekstra kaynak yaratılacak iddialarını kabul etmediğini, bütçe öngörüsünün, gelirlerin belli olduğunu ifade etti. Berova, Şahali ile Barçın’ı eleştirdi, açıklamalarını esefle karşıladığını söyledi.

Berova, yasal düzenlemeler konusunda biraz geç kaldıklarını ve bunu kabul ettiklerini ancak hükümet olarak bunu ekonomik açıdan karşılayacaklarını ifade etti, muhalefetten öneriler de duymak istediklerini kaydetti.

Bütçede rakamların yazdığını ifade eden Berova, olumlu yapıcı öneriler yerine sadece eleştiri duyduklarını, hükümet olarak tasarruf tedbirlerini ve önlemleri kararlılıkla alacaklarını söyledi. Berova, bu zor günleri birlik içinde atlatmaya çalışacaklarını kaydetti.

Berova, soru üzerine döviz bürolarından nakit alımlar konusunda Merkez Bankası ile çalıştıklarını, tedbir alındığını çünkü birtakım maliyetler olduğuna işaret etti.

-Şahali

Erkut Şahali de yeniden söz alarak, hükümetin tasarruf tedbirleri kapsamında toplam tasarruf miktarında ne hedeflendiğini sordu, vergi affından vazgeçilmesini istedi.

Kayıtlılığın ticari yapıda yüzde 50 dolayında olduğunu ve bunların yarısının da vergilendirilemediğini ifade eden Şahali, önerinin çok olduğunu ancak karşıda da anlayan olması gerektiğini söyledi.

Devrim Barçın da, artışlarda enflasyon oranının aşılamayacağını, ancak bütçeye göre artış oranının yüzde 86 olduğunu anlattı. Barçın, eldeki kaynakların doğru kullanılması ve dengelerin bozulmaması gerektiğini ifade etti.