Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, demokratik bir ortamda geçen cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Üstel, seçim sonuçlarını takip ettiği Sarayönü’ndeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi’nde basına açıklama yaptı.
Halkın tercihini sandığa yansıttığı seçimin büyük bir olgunluk ve anlayış içinde geçtiğini söyleyen Başbakan Üstel, “Sandıktan çıkaracağımız dersler vardır” dedi.
Başbakan Üstel, ilerleyen günlerde halkın seçim sonuçlarıyla verdiği mesajı değerlendirerek gerekli açıklamayı da yapacaklarını kaydetti.
Sandığa giderek oy kullanan Kıbrıs Türk halkına teşekkür eden Üstel, sonuçların ülkeye hayırlı olmasını diledi.