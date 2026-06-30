Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel, Polis Teşkilatı'nın 62’nci kuruluş yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve heyetini, Cumhuriyet Meclisi’nde kabul etti.

Kabulde, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Gökay Karagil ve Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ da hazır bulundu.

- Üstel: “Polis Teşkilatının yıllardır bekleyen düzenlemeleri yasalaştı”

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, polis teşkilatının uzun süredir gündeminde bulunan özlük ve kurumsal sorunlarına yönelik hazırlanan yasal düzenlemenin dün Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştığını kaydetti.

Polis Günü öncesinde polis teşkilatının uzun süredir beklediği yasal düzenlemenin Meclis’ten geçmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Üstel, düzenlemeyle polis mensuplarının özlük haklarının güçlendirildiğini ve görevlerini daha iyi şartlarda yerine getirebilmelerine yönelik önemli iyileştirmeler yapıldığını ifade etti

Üstel, yasal düzenlemenin hazırlanmasına katkı koyan milletvekillerine, komitelerde görev alanlara ve polis teşkilatına teşekkür ederek, düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

- “Polis Günü öncesinde tarihi düzenleme ve manevi değer taşıyan adım”

Üstel, Polis Günü arifesinde hayata geçirilen yasal düzenlemenin yalnızca bir reform olmadığını, aynı zamanda polis teşkilatına verilen değerin ve saygının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Meclis’ten geçirilen düzenlemelerin tarihi bir nitelik taşıdığını belirten Üstel, uzun yıllardır bekleyen sorunların çözüme kavuşturulduğunu ve bunun Polis Teşkilatı için anlamlı bir adım olduğunu söyledi.

Üstel, Polis Teşkilatı’nın halkın huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında üstlendiği görevin önemine dikkat çekerek, teşkilatın devletin en önemli ve vazgeçilmez kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

Hükümet olarak teşkilatın daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Üstel, polis teşkilatının kamu düzenini bozabilecek her olayda büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi. Üstel, özellikle trafik ve asayiş alanında yürütülen çalışmaların önemine değindi.

-"Sivil hizmet görevlilerinin hakları genişletiliyor"

Yapılan düzenlemeyle polis mensuplarına verilen ev kira ödeneği, ek mesai ödeneği ve emeklilik haklarından sivil hizmet görevlilerinin de yararlanabilmesine imkân sağlandığını belirten Üstel, bu düzenlemenin sosyal haklar bakımından daha kapsayıcı bir yapı oluşturacağını söyledi.

25 yıllık fiili hizmetini tamamlayan personele 60 aylık yıpranma payı verilmesini öngören düzenlemenin emeklilik haklarına katkı sağlayacağını kaydeden Üstel, uzun yıllar görev yapan personelin haklarının güçlendirildiğini ifade etti.

Üstel, disiplin ve üstün performans ödeneğinin yeniden uygulanacağını belirterek, başarılı ve disiplinli personelin bu kapsamda değerlendirileceğini kaydetti.

- "Polis Akademisi Giriş Sistemi güncelleniyor"

Polis Akademisi giriş sisteminde yapılacak düzenlemeyle farklı eğitim sistemlerinden mezun olan gençlerin de değerlendirme kapsamına alınacağını belirten Üstel, polislik mesleğine erişimin daha kapsayıcı hale getirileceğini ifade etti.

İhtiyaç duyulması halinde mecburi emeklilik yaşının isteğe bağlı olarak 60 yaşına kadar uzatılabilmesine imkan tanınacağına işaret eden Başbakan Üstel, teşkilatın tecrübeli personelinden daha uzun süre yararlanılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Üstel, derece yükselmelerinde uygulanan özel yetiştirme kurslarının süresinin azaltılmasıyla terfi süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesinin amaçlandığını ifade etti.

- "Görev riski ödeneği yeniden düzenleniyor"

Polis teşkilatı bünyesinde uygulanan ek çalışma ödeneği sisteminde değişikliğe gidildiğini ve tüm personele aynı oranda ek çalışma ödeneği verilmesinin öngörüldüğünü söyleyen Üstel, zorlu ve riskli görevlerde çalışan personelin görev riski ödeneğine ilişkin düzenlemelerin de yasa kapsamında yer aldığını belirtti.

Üstel, polis teşkilatında uzun süredir gündemde bulunan maaş, kademe ve barem konularının da düzenlemeyle birlikte yeniden ele alındığını, terfi eden personelin maaş ve derecelerinin görevlerine uygun şekilde düzenleneceğini kaydetti.

-"Polis Güçlendirme Vakfı'nın yapısı güçlendiriliyor"

Polis Güçlendirme Vakfı'nın polisin araç, ekipman ve teknolojik ihtiyaçlarını daha etkin şekilde karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulacağını anlatan Başbakan Üstel, Vakfın yapısının güçlendirilmesiyle birlikte polis teşkilatının modernizasyon çalışmalarının sürdürülebilir hale getirileceğini ifade etti.

Üstel, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yatırımların sürdürüleceğini belirterek, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, teknolojik altyapının geliştirilmesi ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

- Adalıer

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer de, Polis Teşkilatı'nın 62’nci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Adalıer, dün Meclis Genel Kurulu’nda geçirilen polis yasalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başbakan Ünal Üstel’e ile hükümete yasanın geçirilmesi ve polis teşkilatına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.