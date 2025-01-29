“KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı"nda konuşan Başbakan Ünal Üstel, hazırlanan planın halkın refahını artırmak ve KKTC’yi uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için atılmış kararlı bir adım olduğunu vurguladı.

“KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı" bugün Lefkoşa Concorde Tower’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri ve bürokratların katıldığı toplantının açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy yaptı.

-Üstel: “Bu bir siyasi irade beyanı, ortak bir gelecek vizyondur”

Başbakan Ünal Üstel, konuşmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini şekillendirecek, toplumsal kalkınmanın temel taşlarını yeniden inşa edecek 2025-2029 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın paylaşılacağı toplantıda bulunmaktan onur duyduğunu belirterek başladı.

“Bu plan, sadece teknik bir belge değil; halkımızın hak ettiği refaha ulaşma mücadelesinin bir yol haritası, geçmişten bugüne gelen eksiklikleri giderme kararlılığının bir göstergesi ve daha güçlü bir KKTC inşa etme iradesinin somut bir yansımasıdır.” diyen Üstel, 1974’ten bugüne geçen 51 yılda sadece üç kalkınma planı hazırlandığını, bunların sonuncusunun ise 1993-1997 yıllarını kapsadığını anımsattı. Üstel, “Bugün, 28 yıllık bu suskunluğu bozarak, hep birlikte geleceğimizi şekillendirecek yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu, sadece bir kalkınma planı değil; bir siyasi irade beyanı, ortak bir gelecek vizyonudur.” ifadelerini kullandı.

-“ Bu güçlü birliktelik geleceğe dair umutların en büyük teminatıdır”

Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin desteği ile tarih boyunca pek çok zorluğun üstesinden gelerek bugünlere ulaştığını kaydeden Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin her dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı davasına verdiği destek, ekonomiden altyapıya, eğitimden sağlığa kadar pek çok alandaki katkılarıyla bizlere güven ve güç vermiştir.” dedi. Üstel, iki ülke arasındaki kardeşlik bağının yalnızca bir siyasi ortaklık değil, aynı zamanda tarihsel ve duygusal bir bağın yansıması olduğunu da vurguladı.

Bugün karşılaşılan en büyük sınavlardan birinin küresel rekabetin yoğunlaştığı ve hızla değişimin yaşandığı dünyada varlığı güçlendirmek ve geleceği güvence altına almak olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, bu hedef doğrultusunda hazırlanan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın güçlü bir ekonomi, sürdürülebilir bir çevre ve toplumsal dayanışma temelinde yükselen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşa etme kararlılıklarını ortaya koyduğunu ifade etti. Üstel, “Ana vatan Türkiye’nin bize verdiği destekle, her alanda daha güçlü bir KKTC yaratacağımıza olan inancımız tamdır. 1974’te başlayan bağımsızlık mücadelesi, Türkiye’nin yanımızda kararlılıkla durması sayesinde taçlanmıştır.” dedi. Bugün de Türkiye ile birlikte çalışarak KKTC’nin uluslararası alandaki konumunu sağlamlaştırmayı ve halkın refah seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Üstel, bu güçlü birlikteliğin geleceğe dair umutların en büyük teminatı olduğunun altını çizdi.

Başbakan Üstel, “Güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir” olarak nitelediği planın, “istikrarlı ve güçlü büyüyen, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesine sahip, yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre ile nitelikli ve sağlıklı bir topluma dayalı, uluslararası iş birliği geliştirilmiş bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” vizyonuyla hazırlandığını belirtti. Üstel, “Bu vizyon, ekonomimizi güçlendirecek, uluslararası platformlarda sesimizi daha gür duyuracak ve halkımızın yaşam kalitesini artıracaktır.” diye konuştu.

- “Hedeflere ulaşmak için somut adımlar atılacaktır”

Üstel, planı şöyle özetledi:

“İstikrarlı ve güçlü büyüme için, ekonomimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. 2029 yılında kişi başına düşen milli geliri 19,115 ABD dolarına çıkarmayı ve kayıt dışı ekonomiyi etkin bir şekilde kontrol altına almayı hedefliyoruz.

Rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim için, KKTC’yi, turizmden yükseköğrenime, sanayiden tarıma kadar her sektörde uluslararası bir marka haline getireceğiz. Turizm gelirlerimizin 2029 yılına kadar iki katına kadar yükseleceği öngörülüyor, yükseköğretimde öncelikle kaliteyi yükseltmeyi aynı zamanda mevcut öğrenci sayımızı 110 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yerli üretimi artıracak, dijital ve yeşil dönüşümle ekonomide verimliliği artırmak için gerekli adımları atacağız.

Yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre için, afetlere dirençli şehirler inşa ederek çevreyi koruyacak, kırsal kalkınmayı teşvik edeceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve altyapının modernizasyonu bu eksen altında en öncelikli konularımızdır. Bunları yaparken ülkemizin geleceği olan gençlerimizin hak ettiği ve boynumuzun borcu olan, gençlerimizin kendi doğup büyüdüğü bölgelerde kırsal kalkınmayı teşvik edip, hak ettikleri yaşam alanlarını oluşturmak hedeflerimiz arasındadır.

Nitelikli insan ve güçlü toplum için, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak, sağlık hizmetlerini herkes için erişilebilir hale getirecek, gençlerimizin ve kadınlarımızın iş gücüne katılımını artıracağız. 2029 yılında işsizlik oranını düşürmeyi ve toplumun her kesimine refahı yaymayı hedefliyoruz.

Kalkınma için ulusal ve uluslararası iş birliği için, Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bağlarımız daha da güçlendirilecektir, uluslararası alanda haklı davalarımızı savunacak ve ülkemizi küresel arenada hak ettiği yere taşıyacağız.

Hedeflere ulaşmak için somut adımlar atılacaktır. Plan döneminde, enerjide; enerji arz güvenliğini sağlamak için her türlü adımı atmak hedeflerimiz arasındadır. Eğitimde; yeni okullar inşa ederek gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Sağlıkta; yeni hastaneler ve sağlık merkezleriyle halkımızın sağlığa erişimini kolaylaştıracağız. Tarımda; sulama projelerini genişleterek tarımsal üretimde verimliliği artıracağız. Yıllarca sadece kuru tarım yapılan Mesarya bölgesine ana vatan Türkiye’den gelen can suyunu ulaştıracağız ve bölge halkının sulu tarım alanında yatırımlar yapabilmesini sağlayacağız. Ulaştırmada; yeni limanlar, yollar ve iletişim altyapısıyla ticaret ve turizmi geliştireceğiz.

Tüm bu projeler, halkımızın daha iyi bir yaşam standardına kavuşması, ekonomimizin güçlenmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecekte daha güçlü bir şekilde var olabilmesi için hayati önem taşımaktadır.”

-“Geleceğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yol haritası…”

“Bu plan yalnızca bir kalkınma hedefi değil, aynı zamanda halkımıza duyduğumuz sorumluluğun bir yansımasıdır. Bizler, bu topraklara ve bu halka olan borcumuzu ancak daha güçlü, daha sağlam bir gelecek inşa ederek ödeyebiliriz.” diyen Üstel, Kalkınma Planı’nı “halkın refahını artırmak ve KKTC’yi uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için atılmış kararlı bir adım” olarak değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özgüvenli ve güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, bu devletin her bir ferdinin bu toprakların gerçek sahibi olduğunu söyledi.

Üstel, konuşmasının sonunda planın hazırlanmasında emeği geçen Devlet Planlama Örgütü’ne, uzmanlara, akademisyenlere ve katkı koyan tüm kurumlara teşekkür etti; planın sadece bugünün değil, geleceğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yol haritası olduğunu söyledi.