Başbakan Ünal Üstel, Genç Konut Projesi’yle 5 bin gencin yuva sahibi olacağını belirterek, satın alma koşullarının gençlere özel olacağını ve önemli kolaylıklar sağlayacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel, gençlerle kahvaltıda bir araya gelerek, Genç Gelecek projeleri kapsamında hayata geçirilecek ilk projeyi açıkladı.

Üstel, 12 Ekim’de yeni bir KKTC vizyonunu ve hayatı kolaylaştıracak projeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“12 Ekim’de yeni bir KKTC vizyonuyla buluşacaksınız. İnsanımızın hayatını kolaylaştıran projeleri tek tek anlatacağız. Açıkça söylüyorum, en güçlü projelerimiz gençlerimiz için olacak.

Biliyoruz ki; ailelerimiz sizlerin eğitimi ve geleceği için büyük emek veriyor, anne ve babalarınız, sizlerin yeni bir hayat kurması için büyük fedakârlık gösteriyor. Yeni dönemde ailelerimizin yükünü hafifletecek projelerle geleceğiz.

Bugün, Genç Gelecek projelerimizin ilkini açıklıyorum. Önümüzdeki dönemde gençlerimize özel 5 bin sosyal konut üreteceğiz. Projemizin adı Genç Konut. Satın alma koşulları gençlere özel olacak ve önemli kolaylıklar sağlayacak. Tüm ayrıntıları yakında sizlerle paylaşacağız. Gençlerimiz yeni bir hayat kurarken en temel ihtiyaçları olan barınma konusunda devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz...”