Başbakan Ünal Üstel, halkın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir girişime asla müsamaha göstermeyeceklerini belirtti; “Huzuru bozmaya çalışan herkes karşısında devletimizin gücünü bulacaktır” dedi.

Devletin tüm güvenlik birimlerinin her gün ve her saat suç ve suçluyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Üstel, yürütülen huzur operasyonları ile dün yaşanan kundaklama olayına ilişkin açıklama yaptı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel, polis ekiplerinin failleri kısa sürede yakalamasının “büyük bir kararlılığın göstergesi” olduğunu ifade ederek, tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Üstel, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Vatandaşlarımız müsterih olsun; huzuru bozmaya çalışan herkes karşısında devletimizin gücünü bulacaktır. Güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."