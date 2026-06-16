Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın iki devletli çözüm mesajının, Kıbrıs Türk halkının kararlı duruşunun yansıması olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile gerçekleştirdiği görüşmede ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna destek vererek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklarının tartışma konusu olmadığını vurguladı.

Başbakan Üstel, Fidan’ın, Holguin ile görüşmesinde ortaya koyduğu, Kıbrıs’ta federasyon modelinin tükendiği, çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli bir anlayışla mümkün olabileceği yönündeki net mesajını memnuniyetle karşıladıklarını ve güçlü şekilde desteklediklerini dile getirdi.

Üstel, “Yarım asrı aşkın süredir sonuç vermeyen federasyon müzakereleri, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkıyla egemenliği ve siyasi gücü paylaşmaya hazır olmadığını açıkça göstermiştir” dedi.

Bugün adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunu vurgulayan Üstel, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün yolunun da bu gerçeklerin kabul edilmesinden geçtiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemenlik hakkının, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün pazarlık konusu olmadığına işaret eden Üstel, “Hükümet olarak, Anavatan Türkiye ile tam bir uyum, görüş ve hedef birliği içerisinde, iki devletli çözüm siyasetini kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını uluslararası platformlarda kararlılıkla savunan, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki milli siyasete çok güçlü destek veren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’a teşekkür ediyorum.” dedi.