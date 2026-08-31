Arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaya çalıştığı 20 kişinin isimleri ve vatandaşlıkları şöyle:
Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti
Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti
Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti
Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti
Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti
Süleyman Erdoğan – KKTC
Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti
Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti
Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti
Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti
İsmail Kurt – KKTC
Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti
Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti
Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti