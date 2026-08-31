Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, dün yaşanan feci deniz kazasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya karşı basın-yayın organları ve sosyal medyada “linç kampanyası” yürütüldüğünü ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Yılmaz, kazanın herkesi derinden üzdüğünü ve devletin, tüm birimleri ile hem arama çalışmalarını devam ettirdiğini hem de olayın sebebini ve varsa sorumlularını araştırdığını kaydetti.

Arıklı’nın, araştırmalar sonucunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından herhangi bir ihmal olması durumunda siyasi sorumluluk üstlenip istifa edeceğini söylediğini hatırlatan Yılmaz, “Buna rağmen daha kazanın üzerinden dakikalar geçmeden bakanın istifasını isteyenler sıraya dizilmiş koro halinde bağırmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın bir ihmal, kusur veya suiistimali söz konusu değilse, Bakanın neden istifa etmesi gerektiğini anlamadıklarını belirten Yılmaz, “Avrupa’da olsa bakan istifa ederdi.” söylemlerini eleştirerek, Avrupa’da yaşanan gemi kazalarından örnekler verdi.

Erşah Sabit Yılmaz, “Bakanın istifasını isteyenler siyasi rant peşindedirler. Bunların bilmesi gereken şey şudur; YDP camiası topyekun Bakanımızın arkasındadır.” dedi.