Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan deniz felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Üstel, arama kurtarma çalışmalarının Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerin yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdüğünü belirtti.

Denizden ve havadan arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Üstel, bir yandan da Polis Teşkilatı ve ilgili kurumlar tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

2 KİŞİ DAHA KAYIP LİSTESİNE EKLENDİ

Polisin yaptığı incelemeler, alınan ifadeler, yolcu bilgilerinin karşılaştırılması ve kişilere tek tek ulaşılarak yapılan teyitler sonucunda, olayın ilk anından itibaren farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin yeniden değerlendirildiğini belirten Üstel, en güncel verilerin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Üstel, bu çalışmalar sonucunda daha önce kurtarılan kişiler arasında değerlendirilen 2 kişinin, ayrıntılı inceleme ve teyitlerin ardından kayıp kişiler arasında bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Güncellenen verilere göre gemide bulunan 239 kişiye sağ olarak ulaşıldı. 8 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşirken, kayıp 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİ:

Üstel’in açıkladığı listede hayatını kaybeden 8 kişinin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtildi.

Nihat Balyemez – Türkiye Cumhuriyeti

Hüseyin Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

Nuray Zeytun – Türkiye Cumhuriyeti

Fahri Ateş – Türkiye Cumhuriyeti

Gülcan Gürel – Türkiye Cumhuriyeti

Reyhan Verim – Türkiye Cumhuriyeti

Nisa Torer – Türkiye Cumhuriyeti

Nurcan Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti