Başbakan Ünal Üstel, çalışma hayatında adaleti güçlendirmek, kayıt dışılığı azaltmak ve işgücü piyasasını günün koşullarına uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın Bakanlar Kurulu’ndan geçirilerek Meclis’e sevk edildiğini açıkladı.

“Çalışanı koruyacak, üretimi zora sokmayacağız, işgücü piyasasında dengeyi sağlıyoruz” diyen Üstel, adil, dengeli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatını inşa etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Üstel, yeni düzenlemeyle daha adil ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir sistemin hayata geçirileceğini söyledi.

- "Daha açık, denetlenebilir ve kalıcı yasal çerçeve"

Üstel, yasa tasarısına ilişkin açıklamasında, hükümetin 2025 yılında alınan kararla üç ay boyunca uygulanan düzenlemenin sahadaki sonuçlarını değerlendirdiğini, elde edilen veriler doğrultusunda daha açık, denetlenebilir ve kalıcı bir yasal çerçeve oluşturulması için hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

- Ücret yapısındaki farklılıkların giderilmesi hedefleniyor

Mevcut durumda yerli çalışanların barınma ve beslenme giderlerini kendilerinin karşıladığını, özellikle tarım işgücü ve inşaat gibi alanlarda çalışan yabancı çalışanların önemli bir bölümünün ise bu imkânlardan işveren aracılığıyla faydalandığını belirten Üstel, bunun kâğıt üzerinde eşit görünen ücret yapısının sahada farklılaşmasına neden olduğunu ifade etti.

Üstel, yeni düzenlemeyle barınma ve beslenme gibi desteklerin asgari ücret kapsamında açıkça tanımlandığını, bu desteklerin karşılıklı rıza ve belirli şartlara bağlı olarak asgari ücretten azami yüzde 40 oranında mahsup edilebileceğini kaydetti.

Üstel, yüzde 40’a kadar kesinti uygulanması halinde ise, işçi ve işveren arasında iki tarafın imzasını taşıyan ayrı bir hizmet sözleşmesinin zorunlu hale getirildiğini söyledi.

- “Bu zorunlu kesinti değil, tamamen tarafların mutabakatına dayalı bir uygulama”

Bunun zorunlu bir kesinti olmadığını vurgulayan Üstel, uygulamanın tamamen tarafların mutabakatına dayalı olacağını, işçinin kabul etmemesi halinde asgari ücret hakkının korunacağını ifade etti.

-“İşverene ücret konusunda hareket kabiliyeti sağlayacak, kayıt dışılığı azaltacak"

Üstel, düzenlemenin özellikle KKTC vatandaşlarının çalışmadığı alanlarda işveren tarafına ücret konusunda hareket kabiliyeti sağladığını, aynı zamanda kayıt dışılığı azaltan, şeffaflığı artıran ve işgücü piyasasında dengeyi güçlendiren önemli bir düzenleme olduğunu söyledi.

Üstel, “Hükümet olarak hedefimiz açıktır; ne çalışanı korumaktan vazgeçeceğiz, ne de üretimi zora sokacağız. Adil, dengeli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatını inşa etmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.